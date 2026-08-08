Cagliari, visite mediche per Maldini, Carlos e Aurelio

Tre rinforzi per il Cagliari: Daniel Maldini, proveniente dall'Atalanta, Kevin Carlos, dal Nizza, e Giuseppe Aurelio, dallo Spezia, sono a Roma per le visite mediche per il club rossoblù. Carlos, spagnolo di origini nigeriane, classe 2001, è stato il primo a varcare la soglia di Villa Stuart: arriva in prestito con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 4 milioni. Aurelio, classe 2000 è stato invece acquistato a titolo definitivo. Al club ligure andrà il portiere Giuseppe Ciocci, 2002, anche lui a titolo definitivo. Il più atteso è Daniel Maldini, 2001: arriva dall'Atalanta con la formula del prestito oneroso (un milione) più diritto di riscatto obbligatorio (circa 8 milioni) solo al raggiungimento di alcuni obiettivi personali concordati tra i due club. La visita è programmata per oggi. Nel pomeriggio potrebbero arrivare le firme e le ufficialità per i tre giocatori. Il Cagliari stanotte affronterà alla Domus il Nizza per il trofeo Gigi Riva.