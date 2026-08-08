Inter, il Barça mette Hector Fort sul mercato: può essere l'occasione a destra?

L'Inter continua la ricerca dell'erede di Denzel Dumfries. Dalla Spagna in questo senso arrivano notizie potenzialmente interessanti per i nerazzurri: secondo quanto riporta Matteo Moretto, il Barcellona sarebbe aperto ad ascoltare offerte per Hector Fort, laterale destro classe 2006. Il profilo dello spagnolo piace ai vertici di Viale della Liberazione tanto che quando i blaugrana provarono a sedurre Ale Bastoni il nome dell'esterno canterano continuava a rimbalzare come possibile contropartita per abbassare la parte cash dell'operazione. Quello di Hector Fort sarebbe un profilo che troverebbe sicuramente anche l'approvazione di Oaktree: giovane, ingaggio contenuto e potenzialmente rivendibile. Inoltre il ragazzo ha caratteristiche fisiche e tecniche che piacciono ai vertici nerazzurri, pista da seguire.