Roma, ufficiale il rinnovo di Pellegrini

La Roma e Pellegrini continuano insieme: dopo settimane di stallo, il numero 7 ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto con i giallorossi. L'estensione di contratto sarà valida fino al 30 giugno 2027, dalla prossima settimana Pellegrini si aggregherà al resto della squadra. Di seguito il comunicato del club.
L’AS Roma è lieta di annunciare il raggiungimento dell’accordo per il prolungamento del contratto delle prestazioni sportive di Lorenzo Pellegrini.
Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, il giocatore continuerà a legare la propria carriera ai colori della Capitale.
La decisione di Pellegrini di accogliere la proposta della Società testimonia la profonda condivisione della visione sportiva e dei valori del progetto romanista.
Avanti insieme, Lorenzo!