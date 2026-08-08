Roma, ufficiale il rinnovo di Pellegrini

08 Ago 2026 - 13:11
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La Roma e Pellegrini continuano insieme: dopo settimane di stallo, il numero 7 ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto con i giallorossi. L'estensione di contratto sarà valida fino al 30 giugno 2027, dalla prossima settimana Pellegrini si aggregherà al resto della squadra. Di seguito il comunicato del club. 

L’AS Roma è lieta di annunciare il raggiungimento dell’accordo per il prolungamento del contratto delle prestazioni sportive di Lorenzo Pellegrini.

Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, il giocatore continuerà a legare la propria carriera ai colori della Capitale. 

La decisione di Pellegrini di accogliere la proposta della Società testimonia la profonda condivisione della visione sportiva e dei valori del progetto romanista.

Avanti insieme, Lorenzo!

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