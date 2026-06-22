Nico Paz nel mirino: il Como vola a Madrid per respingere l'assalto dell'Inter

E mentre l'Inter sta cercando di accumulare con le cessioni il tesoretto necessario per provare l'affondo, il Como ha deciso di volare in Spagna per evitare lo "scippo". Lo farà tramite il ds Ludi, atteso in Spagna nei prossimi giorni. L'obiettivo è quello di convincere i Blancos a lasciare il giocatore ancora un anno in riva al lago, come prevede l'accordo per il prestito sino a giugno 2027. Poi, tra dodici mesi, il Real sarà libero di riportarlo a casa per 12 milioni di euro e decidere il da farsi. Con la speranza che il Mondiale oggi e la vetrina della Champions League domani facciano lievitare ancora il suo valore, sia tecnico, sia economico. Male che vada, a Madrid potranno sempre incassare il 50% di quanto guadagnerà il Como da un'eventuale vendita.