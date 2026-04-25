L'Inter e la svolta bosniaca: dopo Muharemovic prova l'assalto per Alajbegovic

La concorrenza non manca, ma in corsa c'è anche l'Inter. Eccome se c'è: Kerim Alajbegovic, talento bosniaco classe 2007, è un osservato speciale nel piano di ricostruzione e ringiovanimento che il club nerazzurro sta approntando per la stagione che verrà. Come per il connazionale Muharemovic, centrale del Sassuolo, Marotta e Ausilio devono vedersela con le altre big italiane (dal Napoli alla Juve, passando per il Milan e la Roma), ma l'obiettivo è segnato in rosso. Se per il difensore l'Inter pare già decisamente avanti, sfruttando anche gli ottimi rapporti con l'ad Carnevali, per l'esterno che attualmente milita nel Salisburgo in prestito - ma il suo cartellino è di proprietà del Bayer Leverkusen - si è trattato sinora di sondaggi effettuati con il padre e con Miralem Pjanic, che ricopre il ruolo di intermediario.