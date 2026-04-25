L'anatema di Conte sull'Inter: "Può alzare due trofei? Ricordo che l'anno scorso..."

L'Inter ci arriva ancora priva di capitan Lautaro, senza Luis Henrique e con ancora il dubbio Bastoni. Con sè porta il carico di fiducia e di entusiasmo consegnatole dalla rimonta di martedì scorso contro il Como che ha spalancato le porte della finale di Coppa Italia e regalato la dolce prospettiva di un 'doblete' che in casa nerazzurra manca dai tempi di Mourinho. E proprio qui, su questo discorso, si è inserito ieri sera Antonio Conte che nel rivendicare il successo in Supercoppa e ricordare che il suo Napoli resta sinora la sola squadra ad aver vinto qualcosa, ha lanciato una stoccata che sa tanto di anatema: "Abbiamo i fucili puntati addosso - ha puntualizzato - cosa che non vedo per le altre squadre. Finora siamo gli unici ad aver alzato un trofeo, l'Inter ne può alzare due ma l'anno scorso ricordo che poi ne ha alzati nessuno...".