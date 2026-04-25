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Inter, festa scudetto rimandata: quando può arrivare il tricolore numero 21? Le date

La vittoria del Napoli sposta la festa dell'Inter. Ecco quanti punti mancano alla squadra di Chivu per la matematica e le combinazioni per festeggiare contro il Parma

25 Apr 2026 - 09:29
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Lo scudetto numero 21 dell'Inter non arriverà domani, domenica 26 aprile 2026: la vittoria del Napoli, infatti, rimanda la festa nerazzurra di almeno una settimana. Anche vincendo contro il Torino, la squadra di Chivu dovrà attendere la 34.a giornata per capire se la Serie A 2025/26 sarà vinta matematicamente.

Quando può vincere lo scudetto l'Inter?

 A prescindere da ciò che faranno Napoli e Milan (che, ricordiamo, battendo domani la Juventus tornerebbe secondo con gli azzurri), all'Inter servono quattro punti da qui a fine campionato. Quindi con una vittoria domani, basterebbe un pareggio contro il Parma la prossima domenica o viceversa. Ma le combinazioni sono molteplici visto che i nerazzurri potrebbero anche festeggiare sul divano.

Inter campione domenica 3 maggio se...

 Come dicevamo, se l'Inter facesse quattro punti tra Torino e Parma, sarebbe campione il prossimo weekend a prescindere dai risultati di Napoli e Milan. Scatterebbe la festa anche in caso di due punti tra Torino e Parma se il Napoli non vince a Como e se il Milan non fa 6 punti tra Juventus e Sassuolo. Se l'Inter vince contro il Torino, il Milan non batte la Juve e il Napoli non batte il Como allora i nerazzurri potranno festeggiare già sabato 2 maggio, al fischio finale di Como-Napoli delle 18.

Inter, svelata la nuova maglia per la prossima stagione

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