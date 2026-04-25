Inter, festa scudetto rimandata: quando può arrivare il tricolore numero 21? Le date

Come dicevamo, se l'Inter facesse quattro punti tra Torino e Parma, sarebbe campione il prossimo weekend a prescindere dai risultati di Napoli e Milan. Scatterebbe la festa anche in caso di due punti tra Torino e Parma se il Napoli non vince a Como e se il Milan non fa 6 punti tra Juventus e Sassuolo. Se l'Inter vince contro il Torino, il Milan non batte la Juve e il Napoli non batte il Como allora i nerazzurri potranno festeggiare già sabato 2 maggio, al fischio finale di Como-Napoli delle 18.