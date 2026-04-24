Muharemovic primo tassello per l'Inter tricolore: la metà dei soldi versati al Sassuolo finirà alla Juve

D'altra parte, tra gli addii pressoché certi di Acerbi e Darmian e i dubbi sul futuro di De Vrij (rinnovo sì o no?) e Bastoni (lascerà l'Italia a fine stagione direzione Barcellona?), l'Inter è chiamata questa estate a un profondo restyling del settore difensivo. E il primo nome sulla lista è appunto quello del difensore bosniaco, 23 anni a febbraio, alla prima stagione completa in Serie A: per lui il club nerazzurro ha predisposto un contratto quinquennale con ingaggio da 1,5 milioni di euro a salire stagione dopo stagione. Proposta, così è filtrato, accettata dal giocatore entusiasta di vestire la maglia al cui centro l'anno prossimo campeggerà lo scudetto tricolore.