Effetto Iraola: la rivoluzione al Liverpool spinge Curtis Jones verso l'Inter

Svelata la terza divisa dell'Inter per la stagione 2026-27: è un omaggio alla maglia del 1997-98
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Il mercato dell'Inter si muove su più fronti: il nome più chiacchierato è quello di Palestra, senza dimenticare Solet e Provedel, ma attenzione a possibili novità in arrivo nelle prossime ore da Liverpool sul fronte Curtis Jones. Con Frattesi primo della lista dei partenti e Asllani che verrà nuovamente girato, in prestito o a titolo definitivo, altrove, Cristian Chivu ha chiesto a Marotta e Ausilio un giocatore più muscolare per arricchire la mediana.
Richiesta già fatta a gennaio ma l'intransigenza dei Reds a privarsi del giocatore a stagione in corsa e la mancata cessione di Frattesi al Nottingham Forest avevano bloccato il centrocampista inglese. Recentemente lo stesso Ausilio ha confermato l'apprezzamento dell'Inter per Jones è rimasto intatto, anche se permane una certa distanza tra la richiesta inglese e l'offerta nerazzurra: circa 10 milioni di euro. Il classe 2001 è in scadenza 2027 per questo l'Inter reputa troppi i 30 milioni chiesti dal Liverpool, non a caso si sono cautelati chiedendo all'Udinese informazioni per Atta.
Ma dall'Inghilterra arrivano buone notizie per l'Inter perché Andoni Iraola, che ha preso il posto di Slot sulla panchina Reds, ha in mente un paio di cambi in mediana che potrebbero coinvolgere pure Jones. Al tecnico spagnolo piacciono sia Alex Scott, che ha conosciuto al Bournemouth, che Adam Wharton del Crystal Palace. L'investimento per entrambi sarebbe esoso, oltre 100 milioni di euro, e dunque la dirigenza inglese ha in mente di dare via alla cessione di due elementi nello stesso reparto: Jones, appunto, e Alexs Mac Allister.
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