Effetto Iraola: la rivoluzione al Liverpool spinge Curtis Jones verso l'Inter

Ma dall'Inghilterra arrivano buone notizie per l'Inter perché Andoni Iraola, che ha preso il posto di Slot sulla panchina Reds, ha in mente un paio di cambi in mediana che potrebbero coinvolgere pure Jones. Al tecnico spagnolo piacciono sia Alex Scott, che ha conosciuto al Bournemouth, che Adam Wharton del Crystal Palace. L'investimento per entrambi sarebbe esoso, oltre 100 milioni di euro, e dunque la dirigenza inglese ha in mente di dare via alla cessione di due elementi nello stesso reparto: Jones, appunto, e Alexs Mac Allister.