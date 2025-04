L'Inter avanza per Luis Henrique: prima bozza di offerta per l'esterno del Marsiglia

L'Inter avanza per Luis Henrique. I nerazzurri stanno studiando l'offerta da presentare al Marsiglia per portare a Milano l'esterno brasiliano. Il classe 2001 in questa stagione è sbocciato sotto la guida di Roberto De Zerbi, attirando le attenzioni di tanti club. Le squadre più interessate sono Inter e Bayern Monaco, in una sorta di testa a testa continuo che dai quarti di Champions League sfocia anche sul mercato.