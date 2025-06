Pio Esposito cambia il mercato dell'Inter: niente Hojlund, serve qualità sulla trequarti

Attacco a posto, dunque, ora si deve pensare ad altri reparti. Non ci allontaniamo tanto dalla porta avversaria pensando a un concetto che Chivu ha espresso, più o meno direttamente, piuttosto spesso in questi giorni, cioè la volontà di virare dal 3-5-2 al 3-4-2-1 o 3-4-1-2 quindi avendo a disposizione giocatori di qualità dietro le punte. Negli Usa ha adattato Zalewski e riproposto Mkhitaryan (che giocava così a inizio carriera), ha dato una chance a Valentin Carboni (resterà come Pio? Più difficile anche per via del ritorno dopo un grave infortunio che fa preferire una stagione di continuità che l'Inter non può garantirgli), potrebbe pure pensare a schierare Frattesi ma ci sta che in casa interista si pensi a un investimento in quel settore di campo.