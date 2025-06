Dalla Turchia, Calhanoglu ha chiesto la cessione all'Inter: "Dato il meglio per 4 anni, fatemi tornare a casa"

Come riportato dal portale "Sabah" ci sarebbe stata una conversazione sulla possibilità del trasferimento al Galatasaray tra il giocatore e la dirigenza dell'Inter in cui, interpretando gli eventuali discorsi, Calhanoglu avrebbe chiesto espressamente a Marotta e Ausilio di lasciarlo tornare a casa in Turchia, mostrando una giusta riconoscenza per quattro anni di altissimo livello in nerazzurro. Un incontro che i media turchi interpretano e ricostruiscono come un invito del regista a non mettere il bastone tra le ruote all'operazione chiedendo cifre fuori mercato.