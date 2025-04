L'Inter accelera per Luis Henrique: contatti aperti con il Marsiglia

Questo è però al momento un problema solo eventuale e del tutto marginale, perché in realtà la prima preoccupazione della dirigenza dell'Inter è trovare lo spiraglio giusto per condurre in porto la trattativa e anticipare una concorrenza che è fitta e vede in prima fila il Bayern Monaco. Per questo Ausilio e Baccin stanno provando ad accelerare e piazzare lo scatto decisivo. Scatto e dribbling sulle altre eventuali concorrenti: esattamente le stesse qualità che Luis Henrique potrebbe portare in dote a Milano.