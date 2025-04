Il Bayern tenta il sorpasso sull'Inter per Luis Henrique: anche i bavaresi lo vogliono al Mondiale

La trattativa però è ancora lontana dal traguardo finale. Il Bayern Monaco dovrà scontrarsi con lo "scoglio" Marsiglia. L'Inter ha già capito che la bottega non è economica: 30/35 milioni la richiesta di partenza dei francesi per Luis Henrique. La volontà di Marotta e Ausilio sarebbe quella di non spingersi oltre i 25 milioni, magari con qualche bonus che possa far avvicinare la cifra alle richieste dell'OM, puntando sul buon rapporto che c'è tra le società. In virtù di questi elementi i nerazzurri, al momento, si possono considerare avanti, ma devono stare attenti a non tirare troppo la corda: il Bayern che, come detto, sta lavorando più lato calciatore, ha la disponibilità economica per offrire quello che Longoria vuole per il talento classe 2001 e potrebbe chiudere la trattativa in poco tempo.