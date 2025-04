Inter, Marotta: "Luis Henrique un buon giocatore, ma sono in tanti sui nostri taccuini"

Si è poi parlato di possibili tentativi per giocatori di alto profilo che a giugno saranno svincolati, come De Bruyne e Salah: "Per costruire una squadra vincente servono giocatori giovani, giocatori più esperti e uno zoccolo duro italiano. Cerchiamo diversi profili, sicuramente vogliamo ringiovanire la rosa e contenere ulteriormente gli ingaggi, ma non disdegniamo giocatori più esperti. Sicuramente vogliamo ampliare il nostro patrimonio, questo è un obiettivo".