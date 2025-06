Inter, Calhanoglu da Istanbul: "Se verrò al Galatasaray? Speriamo"

Potrebbe essere ufficialmente finita l'avventura di Hakan Calhanoglu all'Inter. Complice l'infortunio al soleo della gamba destra, che l'ha costretto a lasciare in anticipo il Mondiale per Club, il centrocampista turco ne ha approfittato per recarsi a Istanbul al matrimonio di un amico. Quella stessa Istanbul dove potrebbe giocare la prossima stagione. Non è un mistero, infatti, che Calhanoglu potrebbe trasferirsi al Galatasaray per chiudere qui la sua carriera. "Speriamo", ha detto lo stesso calciatore turco rispondendo alla domanda "Verrai al Galatasaray", come riportato da Le Marca Sports.