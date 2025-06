Inter, tutto fatto per Bonny: al Parma andranno 23 milioni di euro più bonus

Per le squadre presenti negli USA la FIFA ha aperto una seconda finestra di mercato che chiuderà il tre luglio e che permetterà ai club di tesserare nuovi giocatori per la fase finale del Mondiale per Club. Visto che l’Inter lunedì sera disputerà l’ottavo di finale contro il Fluminense, sarà proprio la sfida contro i brasiliani a rappresentare un bivio per la gestione del neo attaccante nerazzurro. Se il viaggio in America non andrà in porto, l'attaccante potrebbe comunque iniziare a lavorare alla Pinetina dove sono rientrati gli infortunati Pavard, Bisseck, Zielinski e Calhanoglu.