L'Atalanta chiede Francesco Pio Esposito: no secco dell'Inter

"Volete Lookman? Dateci Pio Esposito". Deve essere andata più o meno così una delle conversazioni tra Inter e Atalanta per l'attaccante nigeriano, per il quale la richiesta di 50 milioni di euro supera l'offerta di 40 prospettata da Marotta e Ausilio. I bergamaschi, per ora intransigenti sulla volontà di non scendere dal prezzo stabilito, hanno provato allora a inserire nell'affare il classe 2000, per il quale, d'altronde, l'Inter ha ricevuto oltre una decina di richieste nelle ultime settimane. L'idea era quella di cedere Ademola Lookman per il cartellino di Francesco Pio Esposito più 10-15 milioni di euro di conguaglio.