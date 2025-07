Pio Esposito ha fatto 13! Tutti i no dell'Inter a chi lo ha cercato: per Chivu punto fermo

L'Inter dice no: Pio Esposito resta nella rosa a disposizione di Chivu e chi ci ha provato a strapparlo ai nerazzurri, anche solo in prestito, ha ricevuto un garbato ma secco diniego. Il giovane attaccante, reduce da un'ottima annata in Serie B con lo Spezia e da un Mondiale per Club con l'Inter in cui, al di là di alcuni problemi fisici che ne hanno limitato l'utilizzo, ha saputo mettersi in evidenza con una gran partita e un gol di pregevole fattura contro il River Plate, gode della massima fiducia del tecnico interista: nelle gerarchie attuali, dietro a Lautaro e Thuram, se la gioca a pari merito con Bonny, acquistato dal Parma per 25 milioni di euro complessivi.