L'Inter progetta un centrocampo stellare: Stankovic sacrificato per arrivare a Jones e Kone

Un ruolo, quello di assaltatore, che fin'ora aveva ricoperto Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro in questa stagione è rimasto ai margini e dopo un anno di tira e molla sembra davvero arrivato il momento dei saluti. La sua cessione, magari proprio in direzione Roma, finanzierà l'assalto ai due obiettivi della mediana. L'uscita del solo ex Sassuolo però potrebbe non bastare. In questo senso va monitorata con attenzione la situazione di Aleksandar Stanković. Il figlio di Dejan è reduce da una stagione coi fiocchi al Bruges, tanto da essere finito sul taccuino di tanti scout in giro per l'Europa. E, secondo le prime indiscrezioni di mercato, in Viale della Liberazione sarebbero già giunte offerte importantissime per il prodotto dell'Academy interista (si mormora di cifre intorno ai 40 milioni di euro).