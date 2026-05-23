MANOVRE NERAZZURRE

L'Inter progetta un centrocampo stellare: Stankovic sacrificato per arrivare a Jones e Kone

I nerazzurri puntano con decisione sia il francese della Roma che l'inglese del Liverpool. Per farlo serviranno delle uscite: il figlio di Dejan e Frattesi i principali indiziati 

23 Mag 2026 - 09:25
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Un centrocampo extra lusso per ridurre il gap con le big d'Europa. L'Inter sembra aver chiaro il progetto per accorciare le distanze con le corazzate che dominano la Champions League: comporre una mediana con 6/7 giocatori di altissimo livello intercambiabili in base alle necessità tattiche. Per questo nel mirino nerazzurro sono entrati due profili che porterebbero nuove caratteristiche: Curtis Jones del Liverpool e Manu Kone della Roma.

La volontà di aggiungere due pezzi pregiati come l'inglese e il francese però non implica che le certezze del reparto verranno intaccate. Si riparte dal trio che quest'anno ha garantito uno storico double: Calhanoglu, Zielinski e Barella. Senza dimenticare Petar Sucic da cui, dopo una stagione di apprendistato, ci si attende la definitiva consacrazione. L'aggiunta di Kone e Jones garantirebbe alternative importanti a Chivu: il romanista porterebbe muscoli e recupero palla, mentre la mezz'ala cresciuta nei Reds darebbe inserimenti e gioco verticale. 

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Un ruolo, quello di assaltatore, che fin'ora aveva ricoperto Davide Frattesi. Il centrocampista azzurro in questa stagione è rimasto ai margini e dopo un anno di tira e molla sembra davvero arrivato il momento dei saluti. La sua cessione, magari proprio in direzione Roma, finanzierà l'assalto ai due obiettivi della mediana. L'uscita del solo ex Sassuolo però potrebbe non bastare. In questo senso va monitorata con attenzione la situazione di Aleksandar Stanković. Il figlio di Dejan è reduce da una stagione coi fiocchi al Bruges, tanto da essere finito sul taccuino di tanti scout in giro per l'Europa. E, secondo le prime indiscrezioni di mercato, in Viale della Liberazione sarebbero già giunte offerte importantissime per il prodotto dell'Academy interista (si mormora di cifre intorno ai 40 milioni di euro).

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Chivu, che lo conosce bene avendolo allenato anche nelle under nerazzurre, ne conosce benissimo le qualità e, visto anche l'attaccamento al nerazzurro del ragazzo (ha sempre detto di sognare l'esordio a San Siro con la maglia dell’Inter) ci penserà due volte prima di dare il via libera per la sua cessione. Nei piani dei vertici nerazzurri, Aleks, dopo l'anno di "stage" in Belgio, avrebbe dovuto prendere l'eredità di Calahnoglu in mezzo al campo. Magari affiancandolo e carpendone i segreti nella prossima stagione per poi assumere i galloni da titolare. Questo progetto oggi è minacciato dalle offerte in arrivo per Stankovic Jr che, oltre a Frattesi, potrebbe diventerebbe il sacrificato per arrivare a Kone e Jones. 

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