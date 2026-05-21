Inter, tentazione Bayern per Bisseck: Oaktree fissa il prezzo e prepara il doppio colpo in difesa
Il Bayern Monaco piomba su Yann Bisseck: l'Inter chiede 45 milioni di euro. Marotta e Chivu hanno già pronto il piano con Solet e Muharemovic
Con il double in tasca e l'ultima partita di campionato col Bologna che sarà priva di diversi nazionali (ma non Lautaro), per l'Inter si è aperto il capitolo della progettazione della stagione 2026/27. Martedì Chivu ha incontrato la dirigenza per pianificare il mercato e una delle situazioni di cui si è parlato è quella relativa alla difesa. Se da tempo era noto l'addio di Acerbi a parametro zero, mentre per de Vrij resta lo spiraglio di un rinnovo, c'è da registrare una tripla novità relativa a Yann Bisseck: il cambio di agente, ora si è affidato alla Branchini Associati, le mancate novità sul prolungamento di contratto e il rinnovato interesse del Bayern Monaco.
Quanto può guadagnare l'Inter dalla cessione di Bisseck?
Se l'anno scorso il Crystal Palace era arrivato a oltre 30 milioni di euro per il difensore tedesco, molto stimato da Chivu, il pressing dei bavaresi ha tutto un altro sapore. La cifra può arrivare a 40-45 milioni di euro, e a quel punto l'Inter penserebbe seriamente alla cessione visto che nel 2023 era stato pagato solo 7 milioni, e poi il fascino del Bayern può avere la meglio per un calciatore tedesco.
Inter, chi arriva al posto di Bisseck?
Nel caso in cui il braccetto destro titolare della difesa dovesse salutare, in viale della Liberazione non si farebbero trovare impreparati. Finora era stato preventivato un investimento pesante per un difensore, e tutto portava a Tarik Muharemovic del Sassuolo (valutato 20 milioni di cui la metà andrebbe alla Juventus per accordi stipulati quando era stato ceduto ai neroverdi), ma senza Bisseck si giocherebbe la carta del raddoppio. Così si spiegherebbe la grande rimonta di Oumar Solet, già cercato un anno fa e valutato 30 milioni dall'Udinese. Un pacchetto da circa 50 milioni di euro complessivi, che sarebbe mitigato da quei 40-45 che porterebbe Bisseck: a quel punto il francese giocherebbe a destra nella linea a tre mentre il bosniaco sarebbe il backup di Bastoni. Sempre che Bastoni (e Carlos Augusto...) rimanga, anche se questa è tutta un'altra storia.