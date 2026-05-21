Manovre nerazzurre

Inter, tentazione Bayern per Bisseck: Oaktree fissa il prezzo e prepara il doppio colpo in difesa

Il Bayern Monaco piomba su Yann Bisseck: l'Inter chiede 45 milioni di euro. Marotta e Chivu hanno già pronto il piano con Solet e Muharemovic

21 Mag 2026 - 09:39
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Con il double in tasca e l'ultima partita di campionato col Bologna che sarà priva di diversi nazionali (ma non Lautaro), per l'Inter si è aperto il capitolo della progettazione della stagione 2026/27. Martedì Chivu ha incontrato la dirigenza per pianificare il mercato e una delle situazioni di cui si è parlato è quella relativa alla difesa. Se da tempo era noto l'addio di Acerbi a parametro zero, mentre per de Vrij resta lo spiraglio di un rinnovo, c'è da registrare una tripla novità relativa a Yann Bisseck: il cambio di agente, ora si è affidato alla Branchini Associati, le mancate novità sul prolungamento di contratto e il rinnovato interesse del Bayern Monaco.

Quanto può guadagnare l'Inter dalla cessione di Bisseck?

 Se l'anno scorso il Crystal Palace era arrivato a oltre 30 milioni di euro per il difensore tedesco, molto stimato da Chivu, il pressing dei bavaresi ha tutto un altro sapore. La cifra può arrivare a 40-45 milioni di euro, e a quel punto l'Inter penserebbe seriamente alla cessione visto che nel 2023 era stato pagato solo 7 milioni, e poi il fascino del Bayern può avere la meglio per un calciatore tedesco. 

Inter, chi arriva al posto di Bisseck?

 Nel caso in cui il braccetto destro titolare della difesa dovesse salutare, in viale della Liberazione non si farebbero trovare impreparati. Finora era stato preventivato un investimento pesante per un difensore, e tutto portava a Tarik Muharemovic del Sassuolo (valutato 20 milioni di cui la metà andrebbe alla Juventus per accordi stipulati quando era stato ceduto ai neroverdi), ma senza Bisseck si giocherebbe la carta del raddoppio. Così si spiegherebbe la grande rimonta di Oumar Solet, già cercato un anno fa e valutato 30 milioni dall'Udinese. Un pacchetto da circa 50 milioni di euro complessivi, che sarebbe mitigato da quei 40-45 che porterebbe Bisseck: a quel punto il francese giocherebbe a destra nella linea a tre mentre il bosniaco sarebbe il backup di Bastoni. Sempre che Bastoni (e Carlos Augusto...) rimanga, anche se questa è tutta un'altra storia.

Inter e Nike presentano la nuova maglia Home 2026/27: il mito del 1998 incontra la moda di Milano

1 di 10
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

 

calciomercato inter
bisseck
oumar solet
muharemovic

Ultimi video

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

01:52
Inter mercato "evolutivo"

Inter mercato "evolutivo"

00:50
MCH BARCELLONA RINNOVO FLICK MCH

Firma, stretta di mano e foto di rito. Il rinnovo di Flick col Barça

01:28
Calciomercato, svolta Ds per la Roma

Calciomercato, svolta Ds per la Roma

01:51
Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

Calciomercato Juventus, i due sogni di Spalletti

01:54
Modric-Milan, ancora insieme?

Modric-Milan, ancora insieme?

01:05
Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

Calciomercato, ecco dove andrà Lukaku

01:48
Calciomercato Inter, missione portiere

Calciomercato Inter, missione portiere

01:52
Calciomercato, ecco il Milan del futuro

Calciomercato, ecco il Milan del futuro

03:37
Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?", gli uomini ideali per Callegari

Mercato: "Chi serve per forza alle big di Serie A?"

00:39
DICH PAVLOVIC SU VLAHOVIC

Pavlovic 'chiama' Vlahovic al Milan: "Se sta bene è il numero uno"

03:48
Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz: si infiamma il mercato dell'Inter

Mercato Inter tra Bastoni, Palestra e il sogno Nico Paz

01:07
Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

Leao-Milan, siamo ai titoli di coda?

00:47
DICH AUSILIO SU MERCATO 20/4 DICH

Ausilio: "Bastoni darà ancora tanto all'Inter. Se lo vogliono, sanno il nostro numero"

06:47
DICH 1TO1 LOCATELLI SU RINNOVO PER SITO 18/4 DICH

Esclusiva Locatelli: "Sono un tifoso della Juventus e questo rinnovo per me è un sogno"

00:46
DICH MAROTTA 2 SU CHIVU - IL FOGLIO A SAN SIRO 16/04

Marotta: "Chivu miglior allenatore emergente, rinnovo automatico"

I più visti di Inter

Nico Paz

Inter, il futuro è oggi: vertice di mercato con Chivu. Il budget e gli obiettivi

Inter, allarme rinnovi: Bisseck e Carlos Augusto rifiutano le offerte. Addio vicino?

Da Koné a Palestra fino al sogno Nico Paz: le strategie dell'Inter per il mercato estivo, i dettagli. Sorpresa in porta

Nico Paz: il sogno per la trequarti ma bisogna capire se il Real Madrid lo riscatterà dal Como. E poi c'è lo scoglio della valutazione: almeno 60 milioni

Dal rebus difensore al sogno Nico Paz: tutti gli obiettivi estivi dell'Inter

Fabregas festeggia la moglie ma gli auguri sono... dei tifosi dell'Inter: "Ti aspettiamo"

De Vrij resta, Pavard torna e riparte subito: le manovre nerazzurre in difesa

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:31
Il Genoa riscatta Colombo: quanto incassa il Milan
11:16
Ciao Juve: il Como pensa a Miretti per l'Europa
10:00
Solet e l'Inter: "Milano è una città bellissima, mi piace"
Bernardo Silva/Manchester City
09:48
Assalto Atletico, Bernardo Silva allontana la Juve: "Voglio avvicinarmi alla famiglia"
Paulo Dybala
09:30
Dybala, nel futuro c'è ancora la Roma: lunedì l’annuncio della firma, le cifre