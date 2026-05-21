Inter, tentazione Bayern per Bisseck: Oaktree fissa il prezzo e prepara il doppio colpo in difesa

Con il double in tasca e l'ultima partita di campionato col Bologna che sarà priva di diversi nazionali (ma non Lautaro), per l'Inter si è aperto il capitolo della progettazione della stagione 2026/27. Martedì Chivu ha incontrato la dirigenza per pianificare il mercato e una delle situazioni di cui si è parlato è quella relativa alla difesa. Se da tempo era noto l'addio di Acerbi a parametro zero, mentre per de Vrij resta lo spiraglio di un rinnovo, c'è da registrare una tripla novità relativa a Yann Bisseck: il cambio di agente, ora si è affidato alla Branchini Associati, le mancate novità sul prolungamento di contratto e il rinnovato interesse del Bayern Monaco.