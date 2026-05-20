MANOVRE NERAZZURRE

Inter, allarme rinnovi: Bisseck e Carlos Augusto rifiutano le offerte

I due difensori scadono nel 2028 e non stanno accettando le proposte nerazzurre: solo normali schermagli o preoccupanti ombre sul futuro?

20 Mag 2026 - 18:06
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Per un rinnovo già virtualmente chiuso, altri due lasciano più di un pensiero nella testa dei dirigenti dell'Inter. Se per trovare l'accordo fino al 2029 con Cristian Chivu non c'è stato alcun problema, diverso è il discorso per i dossier relativi ai contratti di Yann Bisseck e Carlos Augusto. In scadenza nel 2028, nonostante la volontà dei nerazzurri di prolungare entrambi gli accordi negli ultimi mesi non c'è stato modo di arrivare a dama. Il motivo? Questioni economiche sì ma forse non solo quelle. 

Della posizione di Carlos Augusto si parla da tempo: il brasiliano, dopo due anni da comprimario, vorrebbe giocare con più regolarità. Non una banalità visto che l'ex Monza si gioca il posto con due pilastri della squadra come Federico Dimarco, forse l'Mvp di questa stagione in Serie A, e Alessandro Bastoni. Il chiacchieratissimo passaggio del centrale mancino al Barcellona avrebbe spalancato le porte del campo a Carlos Augusto ma, ad oggi, la pista catalana sembra sempre più fredda: un po' per ragioni economiche un po' tecniche (Flick preferirebbe un difensore più marcatore dell'azzurro). 

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Un discorso, quello della titolarità, che non regge per Bisseck. Il tedesco con Chivu è diventata una pedina fondamentale della retroguardia nerazzurra. Questo per non è bastato per guadagnarsi la chiamata della Germania per i prossimi Mondiali. Da tempo si parla di un possibile interessamento del Bayern Monaco: chissà che tornare in patria, in un club di primissimo livello come i bavaresi, non possa essere il palcoscenico giusto per convincere definitivamente Julian Nagelsmann. Tra l'altro anche Carlos Augusto è rimasto fuori dai 26 scelti da Carlo Ancelotti per la Selecao. 

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Non è dunque da escludere che in estate possano arrivare offerte interessanti per i due difensori nerazzurri. In società sono pronti a ogni eventualità, tenendo sempre presente che la scadenza del contratto è tra due anni e che quindi Marotta e Ausilio, per il momento, hanno il coltello dalla parte del manico. Quello che filtra da Viale della Liberazione è che non si cederà a eventuali richieste monstre di ingaggio. Perdere sia il tedesco che il brasiliano significherebbe rivoluzionare quasi completamente il reparto: la retroguardia nerazzurra infatti perderà anche Francesco Acerbi, Matteo Darmian e, forse, Stefan De Vrij, tutti in scadenza di contratto. 

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