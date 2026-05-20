Inter, allarme rinnovi: Bisseck e Carlos Augusto rifiutano le offerte

Non è dunque da escludere che in estate possano arrivare offerte interessanti per i due difensori nerazzurri. In società sono pronti a ogni eventualità, tenendo sempre presente che la scadenza del contratto è tra due anni e che quindi Marotta e Ausilio, per il momento, hanno il coltello dalla parte del manico. Quello che filtra da Viale della Liberazione è che non si cederà a eventuali richieste monstre di ingaggio. Perdere sia il tedesco che il brasiliano significherebbe rivoluzionare quasi completamente il reparto: la retroguardia nerazzurra infatti perderà anche Francesco Acerbi, Matteo Darmian e, forse, Stefan De Vrij, tutti in scadenza di contratto.