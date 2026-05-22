Real Madrid: Alaba si svincola, Juve e Milan alla finestra

David Alaba lascia il Real Madrid a parametro zero: il difensore austriaco è stato proposto nelle scorse settimane a Juventus e Milan dall'agente Pini Zahavi

22 Mag 2026 - 17:41
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David Alaba © italyphotopress

David Alaba © italyphotopress

Il Real Madrid ha ufficializzato la separazione da David Alaba, il quale lascerà il club spagnolo per diventare a tutti gli effetti un parametro zero di lusso sul mercato dei calciatori svincolati, accendendo immediatamente i radar dei principali top club europei e anche delle big della Serie A. Il difensore centrale austriaco rappresenta un'opportunità di mercato che potrebbe interessare al calcio italiano, considerando soprattutto il fatto che il suo agente, Pini Zahavi, lo aveva già proposto nelle scorse settimane a Juventus e Milan per sondare il terreno in vista di un suo possibile sbarco nel campionato italiano. 

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