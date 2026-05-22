Sampdoria, spunta Galloppa per la panchina

La Samp ha iniziato le valutazioni per scegliere il nuovo allenatore in vista della prossima stagione e, nelle ultime ore, è spuntato il nome di Daniele Galloppa, attuale tecnico della Primavera della Fiorentina. Galloppa, quest'anno, aveva anche guidato temporaneamente la prima squadra toscana in Conference League dopo l'addio di Stefano Pioli e prima dell'arrivo di Paolo Vanoli. Resta però ancora da definire l'assetto dell'area sportiva del club ligure con Andrea Mancini, ds doriano, che piace molto al Cesena.