Da Konè a Palestra fino al sogno Nico Paz: le strategie dell'Inter per il mercato estivo. Sorpresa in porta
Non arriverà Vicario: il secondo di Martinez sarà un profilo esperto, magari Provedel in uscita dalla Lazio
Il primo dei numerosi blitz nella sede nerazzurra di Cristian Chivu, andato in scena lunedì mattina, è stato utile per mettere le basi sulle strategie dell'Inter in vista del mercato estivo. Non si è parlato del rinnovo del tecnico rumeno: lo si farà la prossima settimana, ma tutto è apparecchiato per un prolungamento fino al 2028 con opzione per un'altra stagione. Ieri il tecnico e la dirigenza hanno parlato di mercato, dei nomi dell'Inter che verrà. Uno che è stato ormai escluso è quello di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham trattato negli scorsi mesi. I Campioni d'Italia infatti, hanno deciso di affidarsi a Martinez che sarà promosso a numero uno. Fiducia massima al 27enne e nessun investimento importante per la porta. Arriverà sicuramente un secondo d'esperienza, magari Ivan Provedel, in scadenza nel 2027 con la Lazio.
Spostandoci negli altri reparti, è sicuro un colpo a centrocampo dove saluterà sicuramente Frattesi: il preferito di Chivu è sempre Manu Koné che, secondo il Corriere dello Sport, verrà sacrificato dalla Roma. Da capire a che prezzo. Difficilmente i nerazzurri accetteranno di sborsare per lui 50 milioni di euro. Costa molto di meno (25-30 mln), Curtis Jones, principale alternativa al francese ma con caratteristiche decisamente diverse. Sulla fascia sicuramente si farà più di un tentativo per assicurarsi Marco Palestra, esterno che rientrerà all'Atalanta dopo l'ottima annata al Cagliari. L'Inter proverà a prenderlo a tutti i costi, e per il suo arrivo non è necessario l'addio di Denzel Dumfries che ha comunque diversi estimatori all'estero.
Capitolo difesa: Chivu ha chiesto un nuovo innesto e verrà accontentato data la partenza di Acerbi e Darmian. Muharemovic continua a piacere, non è da scartare definitivamente la pista Solet che però si è decisamente raffreddata. Sul taccuino del ds Ausilio, che ha proposto un rinnovo a De Vrij a cifre più basse (l'olandese dovrebbe accettare), ci sono i nomi di Vuskovic (Tottenham) e Araujo (Barcellona). Profili graditissimi ma al contempo difficili da raggiungere senza un sacrificio economico.
Chiudiamo con Nico Paz, il vero sogno per l'attacco. L'argentino rientrerà ai Blancos dopo i due anni trascorsi con Fabregas al Como. Tutto è nelle mani degli spagnoli: se lo metteranno sul mercato l'Inter proverà a fare il colpaccio con il supporto di Javier Zanetti, amico del papà del 52enne.