Da Konè a Palestra fino al sogno Nico Paz: le strategie dell'Inter per il mercato estivo. Sorpresa in porta

Il primo dei numerosi blitz nella sede nerazzurra di Cristian Chivu, andato in scena lunedì mattina, è stato utile per mettere le basi sulle strategie dell'Inter in vista del mercato estivo. Non si è parlato del rinnovo del tecnico rumeno: lo si farà la prossima settimana, ma tutto è apparecchiato per un prolungamento fino al 2028 con opzione per un'altra stagione. Ieri il tecnico e la dirigenza hanno parlato di mercato, dei nomi dell'Inter che verrà. Uno che è stato ormai escluso è quello di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham trattato negli scorsi mesi. I Campioni d'Italia infatti, hanno deciso di affidarsi a Martinez che sarà promosso a numero uno. Fiducia massima al 27enne e nessun investimento importante per la porta. Arriverà sicuramente un secondo d'esperienza, magari Ivan Provedel, in scadenza nel 2027 con la Lazio.