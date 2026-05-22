Vieira e l'ipotesi Inter: "Mi hanno cercato club importanti"

22 Mag 2026 - 13:15
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L'estate scorsa sulla panchina dell'Inter si sarebbe potuto sedere un altro grande ex nerazzurro, Patrick Vieira. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, l'allenatore francese ha parlato di "dialoghi con alcuni club italiani importanti", preferendo però rimanere al Genoa. L'avventura col Grifone si è conclusa con l'esonero a novembre e per il momento Vieira è ancora senza panchina, ma dimostra di gradire un ritorno in Italia: "Senza dubbio mi piacerebbe allenare ancora in A. Non ho dato tutto, ho lasciato un lavoro in sospeso". 
Parlando della sua carriera da calciatore ha rivelato un retroscena del periodo in cui era in Inghilterra: "Il Real mi ha cercato per quattro anni di fila. L’ultimo anno ho detto sì, c’erano tutti gli accordi ma ci ho ripensato. Amavo troppo l’Arsenal". Il colpevole del suo trasferimento in Italia, alla Juventus prima e all'Inter poi, fu nientemeno che Cesc Fabregas: "Gliel’ho sempre detto, scherzando: 'Se sono andato via dall’Arsenal, è colpa tua'. A 17 anni, quando ha cominciato con noi, non aveva fisico ma compensava con la comprensione del gioco. Allora me ne sono andato perché non potevo accettare di stare in panchina".

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