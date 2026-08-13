Inter, priorità Jones dopo Spence: il club prova ad abbassare la richiesta del Liverpool
I nerazzurri pensano a un'offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro per il centrocampista. Decisive le uscite: da Frattesi a Asllani, fino a Massolin
Passo dopo passo, l'Inter si avvicina agli obiettivi che si era prefissata sul mercato. A livello di ruoli, almeno, dopo il percorso tortuoso che ha portato al sorpasso Chelsea su Palestra e alla sfortunata vicenda legata alle visite mediche di Khalili.
La priorità era l'esterno destro e la casella è stata colmata con Djed Spence, atteso a Milano nelle prossime ore per firmare il contratto con i nerazzurri. L'accordo col Tottenham intorno a 30 milioni di euro più 2 di bonus non esaurisce comunque il mercato dell'Inter, che utilizzerà queste ultime settimane di finestra estiva per cercare di dare una squadra ancora più competitiva a Cristian Chivu. Come? Sfruttando le uscite per inseguire proprio il profilo preferito dall'allenatore, ovvero Curtis Jones del Liverpool. I Reds continuano a chiedere 40 milioni, ma l'Inter è convinta di poter lavorare ai fianchi per abbassare le pretese, considerato che il centrocampista è in scadenza nel 2027, per poi lanciare un'offerta tra i 30 e i 35 milioni.
Chivu vuole il classe 2001 perché ha caratteristiche completamente diverse rispetto agli altri centrocampisti nerazzurri e sarebbe un jolly da schierare in diverse posizioni, forse addirittura da provare anche sugli esterni. Parte del budget per quello che sarebbe l'ultimo grande colpo dell'estate potrebbe arrivare dall'addio di Davide Frattesi direzione Lazio (obbligo di riscatto che scatterà in caso di 25 presenze del calciatore o con la Lazio classificata tra le prime 10 in Serie A), ma è attesa anche per le uscite di Asllani e Massolin, dopo che Akinsanmiro ha già salutato direzione Monza.
Tornando a Jones, il centrocampista ha già dato piena disponibilità a trasferirsi a Milano, anche perché a Liverpool non ha ricevuto i segnali desiderati in seguito alle richieste economiche per il rinnovo di contratto. Ha saltato l'ultima amichevole ad Anfield contro il Monaco, ufficialmente per problemi all'anca, ha spiegato l'allenatore Andoni Iraola. Ma per quanto il tecnico spagnolo apprezzi il centrocampista, dopo una vita in rosso (è nato a Liverpool e cresciuto nelle giovanili prima dell'esordio in prima squadra) potrebbe essere davvero il momento di una nuova avventura. L'Inter studia le mosse per provare ad assestare il colpo decisivo. Dall'altra parte, i segnali non mancano: è apertura totale e forse anche attesa per Jones, che non si è nascosto con like galeotti ai post nerazzurri, compreso quello dell'annuncio del connazionale John Stones.