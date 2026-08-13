Inter, priorità Jones dopo Spence: il club prova ad abbassare la richiesta del Liverpool

Tornando a Jones, il centrocampista ha già dato piena disponibilità a trasferirsi a Milano, anche perché a Liverpool non ha ricevuto i segnali desiderati in seguito alle richieste economiche per il rinnovo di contratto. Ha saltato l'ultima amichevole ad Anfield contro il Monaco, ufficialmente per problemi all'anca, ha spiegato l'allenatore Andoni Iraola. Ma per quanto il tecnico spagnolo apprezzi il centrocampista, dopo una vita in rosso (è nato a Liverpool e cresciuto nelle giovanili prima dell'esordio in prima squadra) potrebbe essere davvero il momento di una nuova avventura. L'Inter studia le mosse per provare ad assestare il colpo decisivo. Dall'altra parte, i segnali non mancano: è apertura totale e forse anche attesa per Jones, che non si è nascosto con like galeotti ai post nerazzurri, compreso quello dell'annuncio del connazionale John Stones.