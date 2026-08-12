Inter, la Lazio a un passo da Frattesi: accordo sulla formula. Così può sbloccarsi Curtis Jones

Davide Frattesi può davvero lasciare l'Inter. Dopo continue indiscrezioni che davano il centrocampista in uscita dai nerazzurri (sono anni ormai), c'è un club italiano che sta facendo sul serio per l'ex Roma e Sassuolo. Parliamo della Lazio che ha già raggiunto una base d'accordo con i Campioni d'Italia: l'affare, da oltre 15 milioni di euro, è vicino a una conclusione positiva.