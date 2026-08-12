Inter, la Lazio a un passo da Frattesi: accordo sulla formula. Così può sbloccarsi Curtis Jones

Davide Frattesi può davvero lasciare l'Inter. Dopo continue indiscrezioni che davano il centrocampista in uscita dai nerazzurri (sono anni ormai), c'è un club italiano che sta facendo sul serio per l'ex Roma e Sassuolo. Parliamo della Lazio che ha già raggiunto una base d'accordo con i Campioni d'Italia: l'affare, da oltre 15 milioni di euro, è vicino a una conclusione positiva.
I biancocelesti sono pronti a prelevare il classe 1999 in prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Condizioni che l'Inter vorrebbe legare alle prestazioni di Frattesi e non ai risultati sul campo dei capitolini. La mezz'ala, fortemente voluta da Gattuso, ha già dato il suo sì di massima a un contratto da cinque anni (1+4).
L'addio di Frattesi (e non solo), libererebbe un posto nel centrocampo di Chivu. Posto che potrebbe essere colmato da Curtis Jones, vero pallino dell'Inter. I dialoghi con il Liverpool non si sono mai spenti, e adesso l'assalto per il centrocampista inglese, non valutato meno di 35 milioni di euro dai Reds, potrebbe entrare nel vivo.
Tornando al capitolo cessioni, attenzione a Luis Henrique, offerto alla Roma che non ha chiuso la porta. Il profilo del brasiliano, arrivato un anno fa dal Marsiglia, è vagliato con attenzione dai giallorossi che stanno cercando rinforzi sulle fasce. Difficilmente però, i capitolini metteranno sul piatto i 30 milioni richiesti dall'Inter. L'operazione è in piedi e c'è da fare i conti anche con la volontà dello stesso Luis Henrique che non è ancora convinto di lasciare Milano.