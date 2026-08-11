L'Inter punta tutto su Djed Spence, da riserva di Sabelli nel Genoa a star del Mondiale anche fuori ruolo

Un girovago, si diceva. Cresciuto nelle giovanili del Fulham, prima ancora di avvicinarsi alla prima squadra nel 2018 è passato al Middlesbrough, che l'ha lanciato e poi nel 2021 l'ha dato in prestito al Nottingham Forest. A questo punto le sue doti atletiche e tecniche erano state abbastanza evidenziate, così il Tottenham decise di investirci 12,5 milioni per prenderlo a titolo definitivo. Pochi mesi, poi nel gennaio del 2023 ecco il prestito al Rennes. Un anno dopo, nuova cessione a titolo temporaneo al Leeds United, rimandato indietro a metà stagione con sole 7 presenze all'attivo e poi girato di nuovo al Genoa di Gilardino. Nell'estate del 2024 è tornato al Tottenham per restarci, ma non è mai stato completamente al centro del progetto, in due stagioni di Premier League ha messo insieme 55 presenze e 1 gol, vincendo l'Europa League nella stagione 2024-25. Il Mondiale però ha cambiato tutto. Tuchel ha creduto in lui più dei suoi allenatori di club e ha avuto ragione. Ha fatto un favore a sé stesso ma anche al Tottenham, che adesso può vendere una sua teorica riserva per una cifra straordinaria e con una consistente plusvalenza.