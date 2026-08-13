Alexis Sanchez alla corte di Saputo: a 37 anni l’ex Inter ha firmato un biennale

13 Ago 2026 - 10:04
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Dopo 18 anni, Alexis Sanchez lascia l’Europa per approdare in Nord America, precisamente in Canada, al Montreal. L’attaccante cileno, che l’Udinese aveva portato nel Vecchio Continente dal River Plate nel 2008 e che era svincolato dopo l’esperienza al Siviglia, ha firmato un contratto annuale con opzione per la stagione 2027/28. Alla soglia dei 38 anni, il cileno manifesta entusiasmo per questa nuova avventura e dice: “Sono molto felice di essere approdato al Montreal. Sono grato al club per la fiducia che mi hanno dimostrato e non vedo l’ora di mettere la mia esperienza a disposizione per raggiungere i nostri obiettivi e creare momenti memorabili per i nostri tifosi. Sono qui per dare tutto ciò che posso per il club e la città”.

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