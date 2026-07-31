Dai like galeotti al "non posso più stare qui": Curtis Jones chiama, l'Inter prepara un nuovo assalto
Il centrocampista in scadenza col Liverpool manda segnali. Dall'Inghilterra si parla di una nuova offerta dei nerazzurri: i Reds però non fanno sconti
Curtis Jones ha voglia di Inter. L'inglese continua a mandare segnali telematici e non ai nerazzurri. Basta scorrere velocemente l'account Instagram nerazzurro per vedere "cuoricini" lasciati qua e la dal centrocampista inglese (anche sul profilo di Fabrizio Romano su notizie legate all'Inter). In particolare sui post per l'annuncio di John Stones: semplice solidarietà britannica o messaggi non verbali da social?
Difficile interpretare i like, ma che Curtis Jones stia vivendo questo mercato con particolare irrequietezza si nota anche dalle piccole cose. Come, per esempio, lo sfogo dopo la vittoria nell'ultima amichevole del suo Liverpool contro il Wrexham. Il centrocampista a fine partite è stato ripreso da alcuni spettatori mentre discuteva animatamente con Dominik Szoboszlai. Secondo le prime ricostruzioni, il nervosismo di Jones sarebbe derivato dalla scelta dell'ungherese di aver lasciato la fascia da capitano a Konstantinos Tsimikas, l'esterno greco visto a Roma nell'ultima stagione.
Curtis, un vero Scouser (così si definiscono i nativi di Liverpool), ci è rimasto male: dopo una vita con la maglia dei Reds addosso, dalle giovanili fino alla prima squadra, pensava che la fascia dovesse finire al suo braccio. E allora nel fitto colloqui con Szoboszlai si sarebbe anche lasciato sfuggire un: "Sono stufo, ascolta, non posso più stare in questo club”, o almeno questo è quanto alcuni utenti sul web hanno ricondotto al suo labiale.
Che all'Inter Jones piaccia molto non è una novità e neppure un segreto. L'inglese sarebbe un pallino e un'esplicita richiesta di Chivu, che lo vede in tutte le posizioni del centrocampo. Secondo il tecnico romeno il classe 2001 porterebbe nella mediana nerazzurra qualità di conduzione palla ed estro che, tra i centrocampisti in rosa, garantisce solo Andy Diouf, al momento dirottato sulla fascia di destra. E allora occhio ai discorsi che nel prossimo mese potranno tornare d'attualità sulla linea Milano-Liverpool: i Reds fin'ora hanno alzato un muro da 35 milioni di sterline, al cambio poco più di 40 milioni di euro. Troppi per l’Inter che non vorrebbe spendere queste cifre per un calciatore in scadenza a giugno 2027. L'ultima offerta recapitata era da 25 milioni più bonus: rispedita al mittente con perdite. Ora si parla di un nuovo assalto da 35 milioni di euro. Cifra non ancora sufficiente per i vertici dei Reds che fanno filtrare come preferiscano perdere il ragazzo tra un anno a zero piuttosto che "svenderlo" adesso. Magari co l'uscita di Davide Frattesi, sempre più fuori dal progetto Inter, le cose potranno cambiare. Curtis nel frattempo aspetta e manda segnali.