Dai like galeotti al "non posso più stare qui": Curtis Jones chiama, l'Inter prepara un nuovo assalto

Difficile interpretare i like, ma che Curtis Jones stia vivendo questo mercato con particolare irrequietezza si nota anche dalle piccole cose. Come, per esempio, lo sfogo dopo la vittoria nell'ultima amichevole del suo Liverpool contro il Wrexham. Il centrocampista a fine partite è stato ripreso da alcuni spettatori mentre discuteva animatamente con Dominik Szoboszlai. Secondo le prime ricostruzioni, il nervosismo di Jones sarebbe derivato dalla scelta dell'ungherese di aver lasciato la fascia da capitano a Konstantinos Tsimikas, l'esterno greco visto a Roma nell'ultima stagione.

Curtis, un vero Scouser (così si definiscono i nativi di Liverpool), ci è rimasto male: dopo una vita con la maglia dei Reds addosso, dalle giovanili fino alla prima squadra, pensava che la fascia dovesse finire al suo braccio. E allora nel fitto colloqui con Szoboszlai si sarebbe anche lasciato sfuggire un: "Sono stufo, ascolta, non posso più stare in questo club”, o almeno questo è quanto alcuni utenti sul web hanno ricondotto al suo labiale.