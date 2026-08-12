Inter-Spence, è fatta: al Tottenham 30 mln più due di bonus. Atteso domani a Milano

L'Inter ha l'erede di Dumfries: è fatta per Djed Spence del Tottenham. Sarà l'inglese a colmare il vuoto lasciato a destra dalla partenza dell'olandese. La dirigenza nerazzurra ha riaperto la trattativa con gli Spurs, che nel frattempo avevano abbassato di parecchio le pretese per l'inglese classe 2000 (da 50 a 40 milioni) e chiuso l'operazione da 30 milioni di euro come parte fissa più due di bonus. Il club nerazzurro - come riferisce il nostro Orazio Accomando - ha avviato tutte le procedure burocratiche per l'arrivo di Spence, atteso a Milano nella giornata di domani per iniziare la sua avventura in nerazzurro. Spence ha superato Diaby nella corsa all'esterno destro: l'Al Ittihad aveva rispedito al mittente un'offerta di 20 milioni di euro più il cartellino di Asllani.



Ora però l'Inter potrebbe ritrovarsi ad avere bisogno anche di un rinforzo a sinistra, con la possibile uscita di Luis Henrique, che piace molto alla Roma e per cui l'Inter ha chiesto 30 milioni di euro: l'accordo tra i due club potrebbe arrivare a 27 milioni. Oltre ai già noti Nico Gonzalez e Perisic, nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Malick Fofana, classe 2005 del Lione, già finito nel mirino del Tottenham e recentemente accostato anche alla Roma. L'Inter in questa direzione non si è ancora mossa concretamente e aspetta novità sul fronte Luis Henrique: una volta sicura della partenza del brasiliano, si virerà sul belga.