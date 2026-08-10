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L'Inter e il dilemma in fascia: a destra torna in pole Spence, ma può aprirsi anche una falla a sinistra e...

L'eventuale cessione di Luis Henrique comporterebbe dover cercare un secondo esterno

10 Ago 2026 - 23:01
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Spence © Getty Images

Spence © Getty Images

Che succede ora, se mai dovesse uscire anche Luis Henrique? La Roma si è fatta a vanti per l'esterno brasiliano, l'Inter lo valuta 30 milioni: al momento, sia detto, non c'è in corso una trattativa, solo una "domanda" e una "risposta", ma l'affare potrebbe presto decollare. Partiamo allora da una prima considerazione: a quella cifra per l'Inter sarebbe un affare economicamente vantaggioso e a quella cifra la Roma si garantirebbe un esterno molto utile e funzionale nello scacchiere gasperiniano. In questo pre-campionato, anche per necessità, Chivu ha schierato Luis Henrique a sinistra (lo aveva già provato in quel ruolo sul finale della scorsa stagione) e il brasiliano è parso a suo agio su quella fascia, meno timido e più intraprendente. 

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Dal punto di vista tecnico, tuttavia, la cessione di Luis Henrique, comporterebbe il duplicare un problema che sinora l'Inter non è riuscita a risolvere: non più un solo esterno da acquistare (dopo la partenza di Dumfries, il fallimento della trattativa per Palestra e la forzata rinuncia a Khalaili) ma addirittura due. A Chivu rimarrebbero infatti Dimarco a sinistra e l'adattato Diouf a destra.

I profili per la corsia che fu di Dumfries sono sostanzialmente due, almeno quelli noti: Spence che è tornato a essere il favorito, dopo essere stato sempre il preferito, e Diaby. Diversi per caratteristiche fisiche e tattiche, ma ugualmente monitorati: l'inglese, dopo la crescita nei giorni del Mondiale, è tornato ad avere una quotazione vicina ai 35/40 milioni, anche perché al Tottenham non sono arrivate offerte vicine ai 50 milioni richiesti fino a un mesetto fa.

Tuttavia, come detto, andrebbe poi colmata anche la falla a sinistra. Con chi? Nico Gonzalez, utilizzato in quel ruolo ai Mondiali da Scaloni e possibile pedina di scambio in una trattativa con la Juve per Frattesi? Possibile, soprattutto negli ultimi giorni di mercato, quando anche gli affari più difficili si fanno improvvisamente fattibili. Ma da non escludere, anche, un evergreen: Ivan Perisic

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