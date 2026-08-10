L'Inter e il dilemma in fascia: a destra torna in pole Spence, ma può aprirsi anche una falla a sinistra e...

Che succede ora, se mai dovesse uscire anche Luis Henrique? La Roma si è fatta a vanti per l'esterno brasiliano, l'Inter lo valuta 30 milioni: al momento, sia detto, non c'è in corso una trattativa, solo una "domanda" e una "risposta", ma l'affare potrebbe presto decollare. Partiamo allora da una prima considerazione: a quella cifra per l'Inter sarebbe un affare economicamente vantaggioso e a quella cifra la Roma si garantirebbe un esterno molto utile e funzionale nello scacchiere gasperiniano. In questo pre-campionato, anche per necessità, Chivu ha schierato Luis Henrique a sinistra (lo aveva già provato in quel ruolo sul finale della scorsa stagione) e il brasiliano è parso a suo agio su quella fascia, meno timido e più intraprendente.