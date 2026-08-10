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La Roma piomba su Luis Henrique, l'Inter chiede 30 milioni e Chivu rischia di perdere un altro esterno

Il brasiliano porterebbe soldi pesanti nelle casse di Oaktree, svuotando però un'altra casella nella rosa nerazzurra

10 Ago 2026 - 20:05
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Dopo Molina un altro esterno di fascia per Gasperini: la Roma ha coperto l'out destro con l'argentino ex Atletico Madrid e ora pensa a quello sinistro. L'interesse dei giallorossi si è concentrato in queste ultime ore su Luis Henrique dell'Inter: il brasiliano, che ha una valutazione di 30 milioni di euro, nasce come esterno destro ma proprio nel corso di questo precampionato Chivu lo ha schierato più volte a sinistra (già lo aveva provato in quel ruolo lo scorso anno), dimostrando di sapersi adattare bene al nuovo ruolo, con prestazioni più convincenti rispetto a quelle passate.

Un interesse che potrebbe presto tradursi in una trattativa che da un lato colmerebbe un vuoto nella rosa romanista ma dall'altro, invece, svuoterebbe una nuova casella in quella nerazzurra: non più un solo esterno da acquistare, insomma, ma addirittura due, visto che entrambe le fasce interiste risulterebbero a quel punto sguarnite. Sin qui, dopo la partenza di Dumfries, c'è stata prima la trattativa clamorosamente fallita per Palestra, poi la rinuncia forzata per Khalaili, e successivamente solo tanti nomi accostati ai nerazzurri (Spence, Diaby, Nico Gonzalez per citare i principali) ma nessun affare chiuso o realmente vicino alla chiusura.

Con l'eventuale partenza di Luis Henrique, ottimo affare dal punto di vista economico, viene da chiedersi quale possa poi essere la strategia dell'Inter, se già ci siano già obiettivi chiari - oltre ai soliti nomi, a quel punto tuttavia non più sufficienti - e ancora tenuti celati o se invece la proprietà (Oaktree) abbia come unica linea guida - come temono molti tifosi nerazzurri - quella di incassare, a spese del progetto tecnico. Dubbio lecito, viste le grosse difficoltà sin qui palesate. Anche perché, ricordiamolo, a meno di due settimane dall'avvio della stagione, Chivu avrebbe bisogno anche di un centrocampista, richiesta sinora ribadita più volte ma sempre inevasa, complice l'impossibilità di cedere Frattesi e Asllani, due esuberi pesanti senza però offerte sul mercato.

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