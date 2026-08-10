La Roma piomba su Luis Henrique, l'Inter chiede 30 milioni e Chivu rischia di perdere un altro esterno

Dopo Molina un altro esterno di fascia per Gasperini: la Roma ha coperto l'out destro con l'argentino ex Atletico Madrid e ora pensa a quello sinistro. L'interesse dei giallorossi si è concentrato in queste ultime ore su Luis Henrique dell'Inter: il brasiliano, che ha una valutazione di 30 milioni di euro, nasce come esterno destro ma proprio nel corso di questo precampionato Chivu lo ha schierato più volte a sinistra (già lo aveva provato in quel ruolo lo scorso anno), dimostrando di sapersi adattare bene al nuovo ruolo, con prestazioni più convincenti rispetto a quelle passate.