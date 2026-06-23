Palestra, l'Inter vede l'agente e formalizza l'offerta. Ma attenzione al Chelsea

Non è stato il giorno della svolta ma nella trattativa dell'Inter per arrivare a Marco Palestra qualcosa si è mosso ulteriormente. Il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio hanno infatti incontrato l'agente dell'esterno dell'Atalanta Alessandro Lucci, da lunedì a Milano, formalizzando l'offerta per il suo assistito. Palestra freme per vestire la maglia dei campioni d'Italia, con cui ha raggiunto un accordo per un quadriennale più opzione per un ulteriore anno o direttamente un quinquennale, ma attenzione al pericolo Chelsea. I Blues del nuovo allenatore Xabi Alonso sono da tempo fortemente interessati al giocatore e sono pronti a presentare un'offerta molto superiore a quella dei nerazzurri. L'Inter è l'opzione preferita da Palestra, che preferirebbe restare a giocare in Italia: in caso di risposta affermativa, a quel punto la dirigenza nerazzurra tornerà a parlare con l'Atalanta per chiudere l'operazione dopo aver trovato un'intesa sul prezzo totale, 50 milioni comprensivi di bonus.