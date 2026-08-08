Milan, in Argentina sono sicuri: c'è un'offerta rossonera per Paredes

C'è una notizia che rimbalza in queste ore dall'Argentina che, se confermata, sarebbe clamorosa: secondo quanto riportato da ESPN, il Milan si starebbe muovendo in maniera concreta per capire se ci siano in presupposti per riportare in Italia Leandro Paredes. Il centrocampista argentino al momento milita al Boca Juniors, il Milan - si legge - starebbe pensando seriamente all'ex centrocampista della Roma e ci sarebbe stata anche una prima proposta concreta al giocatore stesso. In Argentina sono sicuri, ma pare difficile che i rossoneri ci provino per un centrocampista 32enne, se non altro perché quel reparto è affollatissimo. In ogni caso, prima di tornare a comprare, servirà cedere.