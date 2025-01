Inter, se va via Frattesi piacciono Ricci e Nico Paz

La via più facile porta a Cristante, che la Roma offrirebbe in prestito per sei mesi, giusto per tamponare la casella in mediana. Ma l'ex Atalanta e Milan non convince particolarmente club e allenatore, è un'opzione che si può valutare se non si arrivasse a uno dei due obiettivi: Samuele Ricci e Nico Paz, giovani di prospettiva e discreta esperienza, come da dettami Oaktree. Il regista granata può fare anche la mezzala ma piace da tempo al Milan e il Torino per lui chiede 40 milioni di euro. L'argentino del Como, sul quale il Real Madrid ha il diritto di recompra, è valutato 20-25 milioni, ha ricevuto attestati di stima dallo stesso Javier Zanetti ma Fabregas non vorrebbe privarsene a metà stagione. Due profili diversi, uno più di ordine e l'altro più offensivo, ma che nello scacchiere interista potrebbero stare bene allo stesso modo: non a caso, tornerebbero d'attualità anche in estate.