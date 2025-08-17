Il Bologna forte su Asllani: l'Inter lo valuta non meno di 15 mln, c'è distanza sulla formula

Il club emiliano vorrebbe il centrocampista nerazzurro in prestito ma senza obbligo di riscatto
Non solo Zalewski! Dopo la cessione dell'esterno sinistro all'Atalanta (manca in pratica solo l'ufficialità, ma l'accordo è pressochè totale), l'Inter lavora a un'altra cessione, quella di Asllani. Sul centrocampista albanese, da inizio luglio ufficialmente sul mercato, è tornato forte l'interessamento del Bologna che ha così scavalcato il Torino. Il club emiliano ha il pieno gradimento del giocatore (ricordiamo che Asllani un mese fa ha rifiutato il trasferimento al Betis) ed è pronto a sedersi al tavolo della trattativa con l'Inter. I nerazzurri valutano l'ex Empoli non meno di 15 milioni e ragionano sulla base di una cessione a titolo definitivo o, in second'ordine, sarebbero pronti a dare l'ok per un prestito con obbligo di riscatto.
La distanza con il Bologna non è tanto sulla valutazione del cartellino quanto proprio sulla formula: l'offerta che gli emiliani sarebbero pronti a presentare non va infatti oltre il prestito con diritto riscatto. L'affare però interessa a entrambi i club e con l'inizio della settimana il discorso è destinato a entrare nel vivo, con buone possibilità che si arrivi a un punto di incontro. Possibile, come avvenuto per esempio nella trattativa con il Cagliari per Sebastiano Esposito, che il Bologna possa "strappare" uno sconto sul prezzo del cartellino a fronte dell'inserimento di una percentuale in caso di futura rivendita.
