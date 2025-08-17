Il Bologna forte su Asllani: l'Inter lo valuta non meno di 15 mln, c'è distanza sulla formula

Non solo Zalewski! Dopo la cessione dell'esterno sinistro all'Atalanta (manca in pratica solo l'ufficialità, ma l'accordo è pressochè totale), l'Inter lavora a un'altra cessione, quella di Asllani. Sul centrocampista albanese, da inizio luglio ufficialmente sul mercato, è tornato forte l'interessamento del Bologna che ha così scavalcato il Torino. Il club emiliano ha il pieno gradimento del giocatore (ricordiamo che Asllani un mese fa ha rifiutato il trasferimento al Betis) ed è pronto a sedersi al tavolo della trattativa con l'Inter. I nerazzurri valutano l'ex Empoli non meno di 15 milioni e ragionano sulla base di una cessione a titolo definitivo o, in second'ordine, sarebbero pronti a dare l'ok per un prestito con obbligo di riscatto.