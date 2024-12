A San Siro arriva il Como: Nico Paz osservato speciale dell'Inter

Interesse confermato anche dalla "marcatura" stretta fuori dal campo del vice-presidente Javier Zanetti, amico del padre Pablo con cui ha giocato nel mondiale '98, e di Lautaro Martinez, compagno di nazionale del classe 2004. Da un punto di vista tecnico-tattico, del resto, su Nico Paz i nerazzurri avrebbero già le idee molto chiare. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e passato dal Castiglia prima di approdare al Como per 6 milioni di euro con un 50% di un'eventuale futura rivendita destinata ai Blancos, il talento 20enne potrebbe essere utilizzato non solo come trequartista, ma anche a centrocampo, magari vestendo i panni dell'erede di Mkhitaryan. Fisico e tecnico, infatti, Paz ha grande visione di gioco, personalità, gamba e pulizia nelle giocate che potrebbero fargli fare la differenza anche in mediana e non solo tra le linee. Soluzione che intriga molto Simone Inzaghi e che in casa Inter stanno valutando con grande attenzione cercando di imbastire i primi discorsi per un eventuale assalto a giugno.