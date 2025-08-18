Inter: confermato l'interesse per Solet in difesa, occhi all'estero per il centrocampista

L'ex Bayern, arrivato in nerazzurro due estati fa per 30 milioni di euro più due di bonus, finora ha resistito alle sirene arabe (del Neom, neopromossa del campionato saudita) e, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, sarebbe stato offerto dal suo agente al Barcellona. Pini Zahavi, che rappresenta anche Lewandowski e Flick, ha sondato la disponibilità dei catalani che però hanno già problemi a registrare i nuovi acquisti e quindi non hanno in mente di aggiungere altri giocatori alla rosa. Per il centrocampo non è affatto tramontata la pista Koné ma al momento le ricerche sono concentrate sull'estero.