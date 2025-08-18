Inter: confermato l'interesse per Solet in difesa, occhi all'estero per il centrocampista

Conferme sull'interesse per il francese dell'Udinese. E si cerca il rinforzo in mediana
© ipa
Un difensore centrale e un centrocampista: solo queste le priorità sul mercato dell'Inter, che di fronte al silenzio dell'Atalanta su Lookman ha detto stop. Nessuna mossa e nessun rilancio da parte di Marotta, dopo il 'no' ai 42 milioni di euro più tre di bonus della Dea per il giocatore. Ecco che allora la dirigenza nerazzurra è pronta a investire la cifra per rinforzare difesa e centrocampo. Per il reparto arretrato trova conferme l'interesse per Oumar Solet dell'Udinese: la dirigenza ha già parlato con gli agenti del francese classe 2000, ingaggiato dai friulani lo scorso gennaio dopo la fine dell'esperienza con il Salisburgo e la cui valutazione si aggira intorno ai 20 milioni. Ma quello di Solet non è l'unico nome sondato per la difesa. E comunque un difensore potrebbe arrivare anche prima della partenza di Pavard, non più considerato un intoccabile.
L'ex Bayern, arrivato in nerazzurro due estati fa per 30 milioni di euro più due di bonus, finora ha resistito alle sirene arabe (del Neom, neopromossa del campionato saudita) e, secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, sarebbe stato offerto dal suo agente al Barcellona. Pini Zahavi, che rappresenta anche Lewandowski e Flick, ha sondato la disponibilità dei catalani che però hanno già problemi a registrare i nuovi acquisti e quindi non hanno in mente di aggiungere altri giocatori alla rosa. Per il centrocampo non è affatto tramontata la pista Koné ma al momento le ricerche sono concentrate sull'estero.
