Napoli, ore calde per Kvara: AdL aspetta la mossa ufficiale del Psg

De Laurentiis aspetta di rientrare da Los Angeles e di avere un contatto diretto con il presidente del Psg Al Khelaifi con una proposta ufficiale per dare il la a una trattativa dall'elevato impatto economico per il club azzurro. A quel punto le cifre potrebbero anche abbassarsi e a 75-80 milioni più bonus l'operazione potrebbe chiudersi. La settimana appena iniziata è comunque quella decisiva. In Francia L'Equipe parla di una svolta che potrebbe arrivare nel giro di 24 ore dopo i passi avanti significativi registrati nel weekend. In questa situazione i club di Premier League, Manchester United in pole, stanno alla finestra. Nelle scorse settimane i Red Devils hanno offerto agli agenti del giocatore un contratto da 8 milioni di euro più uno di bonus per la prossima stagione.



Intanto il Napoli sta già lavorando il dopo Kvara. Il nome caldo è quello del 21enne Alejandro Garnacho, spagnolo naturalizzato argentino del Manchester United, che chiede 45 milioni per lasciarlo partire. Proseguono i contatti con il Liverpool per il prestito fino a fine stagione di Federico Chiesa, fresco di primo gol con la maglia dei Reds in Fa Cup. Piace anche Zhegrova ma il Lille non lo vende.