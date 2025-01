Frattesi-Roma, il giocatore spinge ma l'Inter frena

La Roma, dal canto suo, non molla l'osso e, con calma, continua a preparare l'offerta giusta per convincere i nerazzurri. Da un lato fa sponda con Beppe Riso, agente di Frattesi, che con Marotta e Ausilio si deve far carico della volontà del suo assistito e dall'altro inizia a mettere insieme un tesoretto per arrivare ai 30-35 milioni che si è prefissata di spendere. A parte Le Fée, già andato al Sunderland, sul mercato ci sono Cristante - proposto anche all'Inter -, potenzialmente Pellegrini (se il Napoli, incassati gli 80 milioni per Kvaratskhelia, facesse una buona offerta. Gli azzurri, però, puntano più che altro Garnacho), Zalewski che a giugno andrà in scadenza, Hermoso che non ha mai ingranato e Soulé per il quale però, visti i circa 26 milioni spesi in estate, servirebbe una maxi offerta.