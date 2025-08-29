Logo SportMediaset
MANOVRE NERAZZURRE

Inter, mercato in entrata chiuso ma... con l'asterisco. C'è il tesoretto da 20 milioni

Marotta "annuncia" la fine del mercato ma restano ancora situazioni in uscita da completare, mentre per i rinforzi si può andare a gennaio

29 Ago 2025 - 11:19

Le parole rilasciate ieri da Giuseppe Marotta a margine dei sorteggi di Champions League non lasciano molto spazio all'immaginazione relativamente a possibili nuovi acquisti dell'Inter entro le ore 20 del primo settembre, quando si chiuderanno le trattative: "Il nostro mercato lo abbiamo fatto, l'organico è in sintonia con le nostre ambizioni". Come a dire: mercato chiuso, quantomeno a livello di entrate visto che in uscita ci sono ancora un paio di situazioni da valutare come Taremi e Palacios, e (ma questo lo aggiungiamo noi) magari ci risentiamo a gennaio.

Eppure ci sentiamo di aggiungere un asterisco alle parole del presidente nerazzurro, non fosse altro per l'imprevedibilità delle ultime ore di mercato, quando sbucano affari prima inimmaginabili e perché le cosiddette occasioni fanno parte del bagaglio di esperienza di Marotta come di Ausilio. Tutto questo, però, solo in caso di cessioni e limitatamente alla difesa. Sembra molto difficile che Chivu riceva un regalo per l'attacco quando Taremi saluterà (in caso di 3-4-2-1 Frattesi o Mkhitaryan potrebbero agire da "punta" aggiuntiva al reparto), l'eventuale acquisto last minute sarebbe in difesa se Palacios, che ha rifiutato anche il Santos, trovasse una destinazione di suo gradimento mentre a tre giorni dalla fine del mercato sarebbe azzardato perdere un profilo come quello di Pavard perché trovare un sostituto all'altezza sarebbe arduo.

Questo ragionamento porta a credere che l'eventuale innesto difensivo sarebbe, per l'appunto, un'occasione e non un investimento. Le risorse, lo ricordiamo, ci sarebbero: ricordando i famosi 45 milioni disponibili per Lookman e Koné e considerando che Diouf è stato pagato 25 milioni, avanzano 20 milioni da investire in acquisti. Ma senza profili convincenti, e nel rush finale di mercato le squadre tendono a tenersi i giocatori migliori (a meno di offerte monstre, ovviamente) lasciando partire solo gli esuberi, allora il tesoretto potrebbe conservato per essere sfruttato tra qualche mese, a gennaio o addirittura nella prossima estate quando è prevista una rivoluzione massiccia (visto che andranno a scadenza i vari Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan).

