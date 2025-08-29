Inter, mercato in entrata chiuso ma... con l'asterisco. C'è il tesoretto da 20 milioni

Marotta "annuncia" la fine del mercato ma restano ancora situazioni in uscita da completare, mentre per i rinforzi si può andare a gennaio
Le parole rilasciate ieri da Giuseppe Marotta a margine dei sorteggi di Champions League non lasciano molto spazio all'immaginazione relativamente a possibili nuovi acquisti dell'Inter entro le ore 20 del primo settembre, quando si chiuderanno le trattative: "Il nostro mercato lo abbiamo fatto, l'organico è in sintonia con le nostre ambizioni". Come a dire: mercato chiuso, quantomeno a livello di entrate visto che in uscita ci sono ancora un paio di situazioni da valutare come Taremi e Palacios, e (ma questo lo aggiungiamo noi) magari ci risentiamo a gennaio.
Eppure ci sentiamo di aggiungere un asterisco alle parole del presidente nerazzurro, non fosse altro per l'imprevedibilità delle ultime ore di mercato, quando sbucano affari prima inimmaginabili e perché le cosiddette occasioni fanno parte del bagaglio di esperienza di Marotta come di Ausilio. Tutto questo, però, solo in caso di cessioni e limitatamente alla difesa. Sembra molto difficile che Chivu riceva un regalo per l'attacco quando Taremi saluterà (in caso di 3-4-2-1 Frattesi o Mkhitaryan potrebbero agire da "punta" aggiuntiva al reparto), l'eventuale acquisto last minute sarebbe in difesa se Palacios, che ha rifiutato anche il Santos, trovasse una destinazione di suo gradimento mentre a tre giorni dalla fine del mercato sarebbe azzardato perdere un profilo come quello di Pavard perché trovare un sostituto all'altezza sarebbe arduo.
Questo ragionamento porta a credere che l'eventuale innesto difensivo sarebbe, per l'appunto, un'occasione e non un investimento. Le risorse, lo ricordiamo, ci sarebbero: ricordando i famosi 45 milioni disponibili per Lookman e Koné e considerando che Diouf è stato pagato 25 milioni, avanzano 20 milioni da investire in acquisti. Ma senza profili convincenti, e nel rush finale di mercato le squadre tendono a tenersi i giocatori migliori (a meno di offerte monstre, ovviamente) lasciando partire solo gli esuberi, allora il tesoretto potrebbe conservato per essere sfruttato tra qualche mese, a gennaio o addirittura nella prossima estate quando è prevista una rivoluzione massiccia (visto che andranno a scadenza i vari Sommer, Acerbi, De Vrij, Darmian e Mkhitaryan).
