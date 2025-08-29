Inter, mercato in entrata chiuso ma... con l'asterisco. C'è il tesoretto da 20 milioni

Eppure ci sentiamo di aggiungere un asterisco alle parole del presidente nerazzurro, non fosse altro per l'imprevedibilità delle ultime ore di mercato, quando sbucano affari prima inimmaginabili e perché le cosiddette occasioni fanno parte del bagaglio di esperienza di Marotta come di Ausilio. Tutto questo, però, solo in caso di cessioni e limitatamente alla difesa. Sembra molto difficile che Chivu riceva un regalo per l'attacco quando Taremi saluterà (in caso di 3-4-2-1 Frattesi o Mkhitaryan potrebbero agire da "punta" aggiuntiva al reparto), l'eventuale acquisto last minute sarebbe in difesa se Palacios, che ha rifiutato anche il Santos, trovasse una destinazione di suo gradimento mentre a tre giorni dalla fine del mercato sarebbe azzardato perdere un profilo come quello di Pavard perché trovare un sostituto all'altezza sarebbe arduo.