Roma, nel mirino c'è Yuri Alberto del Corinthias

La Roma è alla ricerca di un attaccante per gennaio. Il primo nome sulla lista di Massara è sicuramente Joshua Zirkzee, per cui, però, il Manchester United starebbe facendo muro al prestito preferendo accettare offerte solo per l'acquisto a titolo definitivo. Il direttore sportivo giallorosso sta quindi valutando le alternative: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'ex Milan avrebbe messo nel mirino Yuri Alberto. Il Corinthias valuta il classe 2001 tra i 25 e i 30 milioni di euro: la Roma avrebbe già incontrato gli agenti del calciatore e l'interesse è reciproco, tant'è che dopo il primo incontro avvenuto alla fine di novembre, in Brasile sono sicuri che lo scoglio economico possa essere superato senza grandi difficoltà.