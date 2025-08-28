Inter: accordo con l'Olympiacos per Taremi. Il giocatore prende tempo

Il difensore dunque arriverà a meno di occasioni cui è impossibile rinunciare o eventualmente soltanto in caso di partenze: in questo senso il candidato è Pavard ma gli arabi del Neom hanno incassato il suo 'no' e il Lille si è tirato indietro per i costi troppo elevati dell'operazione ("L'ho chiamato, ci siamo parlati ma al momento non possiamo permetterci neppure il costo del cartellino. Gli ho detto che sarebbe fantastico che tornasse qui ma ci sono cose possibili e altre impossibili"), le parole del presidente Olivier Letang. A pochi giorni dalla fine del mercato dunque, Pavard è destinato a restare in nerazzurro.



In casa Inter a questo punto ci si concentra sulle cessioni. E le novità delle ultime ore riguardano Taremi, con l'Inter che ha raggiunto un accordo con l'Olympiacos. Il giocatore prende tempo. Su di lui anche Psv (la destinazione preferita dall'iraniano) e Panathinaikos. Palacios ha detto no al Santos e si lavora per trovargli un'altra destinazione.