Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE NERAZZURRE

Calciomercato Inter: suggestione Adeyemi a gennaio, l'indiscrezione dalla Germania

Dalla Germania spunta il nome di Adeyemi per l'Inter. Profilo ideale per Chivu, ma i costi...

di Stefano Fiore
21 Nov 2025 - 17:09

Un'indiscrezione che arriva direttamente dalla Germania accosta all'ambiente nerazzurro un nome decisamente interessante per il futuro. Il tabloid Bild, storicamente attento alle vicende della Bundesliga, accosta il nome di Karim Adeyemi all'Inter già per la finestra di mercato di gennaio. L'attaccante esterno classe 2002 del Borussia Dortmund, che in passato era stato cercato dalla Juventus, potrebbe incrociare nuovamente il suo destino con l'Italia.

Adeyemi profilo ideale per Chivu: l'esterno veloce che manca all'Inter

 Adeyemi, di fatto, ricalca il profilo dell'attaccante esterno rapido, capace di creare pericoli in solitaria e di saltare l'uomo. Insomma, un profilo "alla Lookman" per tornare al tormentone dell'ultimo mercato estivo interista.

Inter-Adeyemi, la verità

 In realtà l'attaccante tedesco è stato proposto dal suo agente Jorge Mendes all'Inter, così come al Manchester United. La dirigenza nerazzurra ha ascoltato ma senza approfondire ulteriormente i discorsi. Chiaramente c'è gradimento per un profilo del genere ma, soprattutto per gennaio, i costi dell'operazione sarebbero proibitivi.

Mercato di gennaio: i costi rendono l'operazione insostenibile

 Il Borussia Dortmund, noto per essere una bottega carissima, non lascia mai partire i propri gioielli con facilità, e Adeyemi rientra in questa categoria. Quindi le voci su un possibile arrivo di Adeyemi all'Inter a gennaio sono da scartare, come lasciano d'altronde trasparire anche le recenti parole di Marotta: "Non parliamo di mercato in questo momento. Siamo orgogliosi di tutti i giocatori che compongono la nostra rosa. Vedremo più avanti con i nostri direttori sportivi". 

Il derby Inter-Milan si gioca anche in garage

1 di 10
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

karim adeyemi
inter
calciomercato

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Inter

Adeyemi all'Inter? È stato proposto ma la verità è un'altra

Fabregas festeggia la moglie ma gli auguri sono... dei tifosi dell'Inter: "Ti aspettiamo"

Giovane, Ordonez e... Stankovic: gli intrecci di mercato di un'Inter che si 'svecchia"

Jonathan David: attaccante del Lille in scadenza a fine giugno 2025

Inter-Juve, il derby d'Italia è anche sul mercato: 5 obiettivi comuni

NEWCASTLE: 50 MILIONI PER PIO ESPOSITO

Pio Esposito e l'incrocio mancato: poteva giocare nel Napoli, è presente e futuro dell'Inter

Neymar, non solo Napoli: offerto anche all'Inter, a gennaio sarà libero a zero

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:25
Dall'Inghilterra: l'Inter pensa al Dibu Martinez
17:15
Milan, l'ex Suso rivela: "Mi voleva l'Inter, avrebbero anche pagato la clausola"
16:28
Bologna, due nomi per il futuro
15:30
Barça, Laporta chiude al ritorno di Messi: "Irrealistico"
14:19
Juventus, due profili monitorati in Serie A