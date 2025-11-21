Calciomercato Inter: suggestione Adeyemi a gennaio, l'indiscrezione dalla Germania

Il derby Inter-Milan si gioca anche in garage
Dalla Germania spunta il nome di Adeyemi per l'Inter. Profilo ideale per Chivu, ma i costi...di Stefano Fiore
Un'indiscrezione che arriva direttamente dalla Germania accosta all'ambiente nerazzurro un nome decisamente interessante per il futuro. Il tabloid Bild, storicamente attento alle vicende della Bundesliga, accosta il nome di Karim Adeyemi all'Inter già per la finestra di mercato di gennaio. L'attaccante esterno classe 2002 del Borussia Dortmund, che in passato era stato cercato dalla Juventus, potrebbe incrociare nuovamente il suo destino con l'Italia.
Adeyemi, di fatto, ricalca il profilo dell'attaccante esterno rapido, capace di creare pericoli in solitaria e di saltare l'uomo. Insomma, un profilo "alla Lookman" per tornare al tormentone dell'ultimo mercato estivo interista.
In realtà l'attaccante tedesco è stato proposto dal suo agente Jorge Mendes all'Inter, così come al Manchester United. La dirigenza nerazzurra ha ascoltato ma senza approfondire ulteriormente i discorsi. Chiaramente c'è gradimento per un profilo del genere ma, soprattutto per gennaio, i costi dell'operazione sarebbero proibitivi.
Il Borussia Dortmund, noto per essere una bottega carissima, non lascia mai partire i propri gioielli con facilità, e Adeyemi rientra in questa categoria. Quindi le voci su un possibile arrivo di Adeyemi all'Inter a gennaio sono da scartare, come lasciano d'altronde trasparire anche le recenti parole di Marotta: "Non parliamo di mercato in questo momento. Siamo orgogliosi di tutti i giocatori che compongono la nostra rosa. Vedremo più avanti con i nostri direttori sportivi".
