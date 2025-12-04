Logo SportMediaset

Mercato

Marsiglia, Benatia rivela: "De Bruyne? Ci ho provato, ma..."

04 Dic 2025 - 08:25
© Getty Images

© Getty Images

Intervenuto a RMC Sport, Mehdi Benatia ha rivelato un curioso retroscena di mercato risalente alla scorsa estate. Queste le parole del direttore sportivo del Marsiglia: "De Bruyne? Ci ho provato, ma era già molto avanti con il Napoli. Non è che volessi a tutti costi prendere Kevin, ma volevo incontrarlo per parlare con lui e capire un po' come si sentiva. Era libero, ma questo non significa gratuito". L'ex difensore ha aggiunto: "Ho provato anche con Wesley Fofana del Chelsea, che è marsigliese. Mi sono detto: 'Ha avuto parecchi infortuni, ma il contesto marsigliese, a casa sua, potrebbe andare bene?'". 

