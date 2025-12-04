Celtic, ufficiale: Nancy nuovo allenatore

Dopo la parentesi di Martin O'Neill come tecnico ad interim, il Celtic ha annunciato che sarà Wilfried Nancy il nuovo allenatore della prima squadra. Questo il comunicato degli scozzesi: "Wilfried arriva al Celtic dal Columbus Crew, club della MLS, con cui ha vinto la MLS Cup e la Leagues Cup, oltre a essere stato nominato Allenatore dell’anno della MLS nel 2024. In precedenza, ha anche vinto il campionato canadese con il CF Montreal nel 2021". Ha firmato un contratto di due anni e mezzo.