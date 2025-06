Inter, Chivu il nome scelto per la panchina dopo il no del Como per Fabregas

Il no per Cesc Fabregas porta l'Inter a virare da Como a Parma, dove, proprio nei minuti in cui l'agente di Cristian Chivu stava parlando di rinnovo col club emiliano, sono arrivate le voci di una dirigenza nerazzurra decisa a puntare sul rumeno come successore di Simone Inzaghi. A quel punto Chivu ha messo in standby il Parma che aveva accelerato per arrivare al prolungamento di contratto, offerto dopo la bella salvezza ottenuta nelle 13 partite del finale di stagione, quando aveva preso il posto dell'esonerato Pecchia. Poi, a stretto giro di posta, sono partiti i contatti, autorizzati dai gialloblù, della dirigenza nerazzurra con Chivu per arrivare all'accordo: sono ore frenetiche, la chiusura può arrivare già in giornata.