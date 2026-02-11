Dalla Germania: tre club italiani su Potulski del Mainz

Como, Inter e Milan stanno cercando il loro difensore del futuro. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, i tre club avrebbero messo gli occhi su Kacper Potulski del Mainz. In questa stagione il classe 2007 ha collezionato 12 presenze e 1 gol tra Bundesliga e Conference League attirando così l'attenzione di diverse squadre europee. Le italiane avrebbero già chiesto informazioni al Mainz ma dovranno fare i conti anche con la concorrenza del Chelsea che lo girerebbe prima in prestito allo Strasburgo. Potulski ha il contratto in scadenza nel 2028 e i tedeschi potrebbero alzare le richieste per l'acquisto a titolo definitivo.